Perla Vatiero, all’indomani del confronto con Mirko Brunetti, ha parlato dei sentimenti che prova nei confronti del suo ex fidanzato. Dopo aver ammesso – di fronte all’evidenza – che le parole in codice usate con Sergio D’Ottavi erano riferite ad Alessio Falsone, la gieffina ha avuto modo di confrontarsi con il ristoratore rietino che, indispettito, ha affermato: “Non voglio essere il porto sicuro in attesa che qualcun altro ti dia conferme”.

Il faccia a faccia si è concluso senza nessun chiarimento, e Perla, nella Casa del Grande Fratello, si è sfogata con Letizia Petris e Greta Rossetti, sostenendo di non aspettare altro che rivederlo: “Io la mia risposta ce l'ho, desidero solo stare con lui. Comprendo il suo fastidio, la situazione, mi vede ridere in un modo diverso. Ma io ieri avrei fatto le valigie e sarei andata via con lui ieri. La prima persona che desidero vedere dopo questo percorso è lui, voglio stare con lui. È folle quello che ha pensato, però. Anche se lo comprendo”.

Parlando delle clip e riferendosi agli autori che hanno preparato la puntata, Perla ha aggiunto: “Facciamo vedere anche quando Perla dice che mi manca, che non vedo l'ora di uscire da qui per vederlo". Greta ha consigliato alla sua inquilina di avere pazienza: "Lo so cosa dicevi su di lui, che vuoi stare con lui quando esci da qui", ha ribadito. Sul perché non ha lasciato la casa per poterlo raggiungere, Perla ha aggiunto: "Due settimane prima della fine me ne vado? Mollo tutto? Sarei folle. Non me lo perdonerei e non me lo perdonerebbe neanche lui".

La Vatiero ha poi aperto una breve parentesi su Alessio Falsone, sostenendo che non avrebbe mai potuto perdere la testa per lui: "Non mi potrei mettere a fare chi sa cosa qui dentro. Con il bene che gli voglio, non ho bisogno che entra una persona qui dentro e perdo la testa. Dai su. La testa non è proprio propensa".