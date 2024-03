Anita Olivieri è risultata la concorrente meno votata dal pubblico del Grande Fratello e nella puntata del 4 marzo ha raggiunto Massimiliano Varrese al televoto per l’eliminazione che verrà sancita nella puntata di giovedì 7 marzo.

Quella di ieri è stata una serata difficile per la 26enne romana che, dopo aver ricevuto la brutta notizia dal televoto, ha discusso con Beatrice Luzzi. Riguardo l’amicizia giunta al capolinea con Giuseppe Garibaldi, l’attrice aveva commentato: “Cattivissima e feroce, l'ha stritolato e poi buttato. È una strega”.

“A differenza di Beatrice, ho fatto un percorso su di me e l'ho vinto. Lei non si autoanalizza, ti consiglio uno psicologo. Giuseppe sa che stavo male per colpa di Beatrice, stavo per uscire per colpa sua. Ora andavamo d'accordo, non ho più parlato di lei. Ma il pubblico continua a mettermi in mezzo, grazie”, ha detto Anita dopo aver ascoltato il parere di Beatrice che, dal canto suo, ha aggiunto: “Purtroppo dall'inizio del nostro percorso ho preso tanti insulti e offese. Questa è la prima volta che dico ciò che penso su Anita, sono rimasta sempre al mio posto. Ho fatto un passo indietro quando vidi che lei voleva questo controllo su Giuseppe, la responsabilità fu sua. Sono rimasta neutra, quando vedi Giuseppe che torna malconcio, bisognoso di cure, e lei si rende conto che ora deve fare il suo percorso e lo butta. Trovo che sia un comportamento ingeneroso. Poi, ho nominato Edoardo (il fidanzato di Anita, ndr) perché lei non fa mai parlare nessuno, spero che riesca ad avere pazienza per confrontarsi con lei".

Dopo lo scontro in puntata, Anita non è riuscita a trattenere le lacrime: “Non ci riesco, mi ha detto di tutto, ha messo in mezzo Edo. È disumana, usa armi che non esistono. Mi deve far sentire uno schifo a tutti i costi", ha commentato con Rosy Chin e Letizia Petris disperandosi. Nella pausa pubblicitaria, Beatrice si è poi avvicinata per ricordarle le accuse che spesso la Olivieri le ha rivolto: "Hai parlato male di me per mesi, non puoi fare adesso la santarellina. Il pubblico ti ha parlato, evidentemente qualcosa di male hai fatto".

"Parlano i risultati, ha perso con Simona (Tagli, ndr)", ha poi commentato l'attrice riguardo l'esito del televoto. "Riposati, dai, sei in finale", ha alzato la voce Anita rivolgendosi alla sua coinquilina. "Ora facciamo il pianto, dai. Che c'entra che sono in finale? Io sono sempre me stessa. Adesso ti sta anche simpatico Federico perché sei in nomination. Io non mi faccio fare i massaggi da nessuno e non sono neanche fidanzata", ha replicato Beatrice. "Anche io non sono fidanzata", ha concluso Anita.