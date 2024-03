Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 4 marzo, Alfonso Signorini ha affrontato lo “Scarpa-gate”. Il conduttore ha voluto vederci chiari in merito a quanto accaduto alcune notti fa quando Perla Vatiero, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti hanno parlato in codice di “scarpe vecchie” e “scarpe nuove”.

Come accaduto anche nelle passate edizioni, si fa ricorso al linguaggio in codice quando non si vuol far capire ai telespettatori quel che si dice o l’argomento che viene affrontato. Durante la diretta di ieri sera, Signorini ha fatto riferimento alla metafora delle scarpe, sulla quale sono state fornite due versioni differenti: Perla sostiene che l’argomento di discussione erano lei, Alessio Falsone e Anita Olivieri, mentre Sergio ha parlato di Perla, Alessio e Mirko.

Al termine della puntata, Sergio e Alessio sono tornati a parlare in codice. Mentre erano a tavola e, ad un certo punto della conversazione, si avverte il suono dei piedi che battono sul pavimento come se fosse un segnale per indicare qualcosa o qualcuno. Poi, i due gieffini si sono guardati e hanno iniziato a ridacchiare. Secondo molti utenti, quando D’Ottavi e Falsone parlano tra di loro e battono i piedi per terra stanno parlando di Perla Vatiero. Sarà davvero così? Non è escluso che nella puntata di giovedì Alfonso Signorini decida di fare luce anche su questo episodio. Cosa si gela dietro il gesto di Sergio e Alessio?