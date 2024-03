Nella Casa del Grande Fratello, proseguono le tensioni tra Letizia Petris e Massimiliano Varrese. Dopo gli scontri avvenuti la scorsa settimana, nel corso della puntata di ieri sera i due concorrenti si sono confrontati nuovamente e l’attore ha accusato la fotografa di aver usato lui e Rosy Chin e di aver poi voltato le spalle ad entrambi.

Un punto di vista che non è piaciuto alla ristoratrice italo-cinese, la quale ha accusato Massimiliano di averla messa in mezzo ad una situazione che non la riguardava in prima persona: “Non è che vado a prendere il litigio con un’altra persona, è questo che ti sto dicendo, che poi anche io e lei abbiamo litigato è vero. Ma questo difendere a prescindere non l’ho capito, non capisco perché devi mettermi in mezzo in una discussione in cui non c’entravo niente […]. Hai bisogno con qualcuno con cui prendertela? I fatti sono diversi, il mio litigio con lei è completamente diverso. Il problema è che tu dici che io non difendo. Io so difendermi da sola. Se vuoi l’esempio che io e lei abbiamo litigato va bene, ma il mio rapporto con lei e il suo rapporto con te completamente diversi”.

Massimiliano ha replicato: “Io ho fatto degli esempi, perché negarlo? Io ho portato degli esempi che ho visto qua dentro. Questa persona fa così, quando trova qualcuno che gli dà tanto, l sorregge, quando non gli serve più dice che è cattiva. L’ha fatto con me adesso e lo ha fatto anche con te in passato. E’ accaduto, questo sto dicendo. Non era un tirarti in mezzo, era portare un esempio”.

Terminata la discussione con Rosy, Varrese si è scontrato con Grecia Colmenares, che ha preso le parti di Letizia nella discussione. L’attore ha accusato la collega di mettersi in mezzo in una situazione che non la riguardava in prima persona e soprattutto di non aver parlato in quel momento, ma solo dopo: “Guarda che tu non sei il guru sceso in terra, ridi, ridi, ridi… ti sei messa in mezzo in una cosa in cui non c’entravi nulla. Perché le cose le tiri fuori dopo e non al momento? Perché sei falsa anche te".

Grecia ha replicato dicendo che trovandosi in un reality tutti possono commentare e lo ha invitato a pesare le parole: “Io non voglio litigare, tu cominci ad offendere, siamo al Grande Fratello e niente è fuori luogo, dice le parole e le parole hanno un peso”.