Ormai sono diverse settimane che non si fa altro che parlare della presunta rottura tra Chiara Ferragni e Fedez. Ma è davvero finita tra l’imprenditrice digitale e il rapper? A quanto pare no, e a rivelarlo è stata una fonte affidabile nel corso di Mattino Cinque.

Candida Morvillo (che ha intervistato la Ferragni sul Corriere della Sera e ha visto Fedez la scorsa settimana) ha fatto il punto della situazione. La giornalista ha specificato che i due non si sono lasciati, ma che c’è esclusivamente una crisi in atto.

“Se si sono lasciati? Io sento tutti che parlano di divorzio. Nei talk televisivi discutono di addio e di divisioni dei beni e ai conti di chi tiene quale casa. Ma non è così, non è la sensazione che ho avuto parlando con lei e conoscendo anche lui. Le cose stanno come ha detto lei, stanno affrontando una crisi e una crisi aperta a tutti i possibili sviluppi. Certo, potrebbero anche lasciarsi, ma non è stata presa questa decisione. Come mai erano a cena insieme a San Valentino? Quanti italiani magari affrontano crisi e su Facebook pubblicano foto insieme fino a giorni prima? Ricordiamoci che è una crisi e non sanno ancora cosa succederà”.