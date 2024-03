E’ giunta alla 14esima edizione la fiction Rai, Don Matteo.

In tutti questi anni c’è stato un continuo via vai, addii e ritorni di molti personaggi.

Dopo il passaggio da Terence Hill a Raoul Bova, si temeva che il pubblico potesse disaffezionarsi nel corso della messa in onda con un calo dello lo share che da oltre dodici anni si è sempre mantenuto altissimo.

Anche quest’anno Don Matteo andrà in onda su Rai 1.

Oltre a Raoul Bova il pubblico si è affezionato all’intero cast. Attori del calibro di Flavio Insinna, Simone Montedoro, Nino Frassica, Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta hanno contribuito a rendere Don Matteo una delle serie più amate e seguite della televisione italiana, anche dopo l'addio di Terence Hill.

Ciò che ha sempre emozionato il pubblico è l'intreccio romantico tra i personaggi di Marco Nardi (pubblico ministero) e Anna Olivieri (capiano dei carabinieri), interpretati rispettivamente da Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta.

Le vicende amorose dei due hanno appassionato molto il pubblico ma nella nuova stagione dovranno fare i conti con un pesante addio.

Spuntano delle immagini sulle novità di questa stagione. I due innamorati coronano il loro sogno d’amore convolando a nozze.

L'uscita di scena del capitano e del pubblico ministero

Una doccia fredda per i fan. Dopo il matrimonio, Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta usciranno di scena.

La mancanza di questi personaggi lascerà sicuramente un vuoto nel cuore dei fan, che dovranno accettare l'arrivo di nuovi protagonisti per riempire il vuoto lasciato dai due.

In molti si chiederanno chi saranno i protagonisti di questa nuova stagione.

Le new entry nel cast saranno Gaia Messerklinger, già nota per il suo ruolo nella serie Il Paradiso delle Signore, ed Eugenio Mastrandrea. Saranno capaci i nuovi protagonisti a non far sentire l’assenza della coppia più amata degli ultimi anni?

Non sappiamo ancora quando andrà in onda la nuova stagione di Don Matteo, ciò che è certo è che le riprese sono iniziate.