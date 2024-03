La puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 4 marzo è stata decisamente complicata per Perla Vatiero. La concorrente è stata “smascherata” da Alfonso Signorini dopo aver parlato in codice di Alessio Falsone. La gieffina all’inizio ha negato, ma messa davanti all’evidenza non ha potuto fare altro che vuotare il sacco. Le affermazioni di Perla non sono piaciute a Mirko Brunetti, che ha fatto un netto passo indietro rispetto alla decisione di entrambi di darsi una seconda possibilità una volta che lei uscirà dalla Casa: “Io non voglio essere il tuo porto sicuro nell’attesa che ti guardi intorno”.

Ieri sera, la Vatiero ha avuto uno scontro durissimo con Federico Massaro, il quale ha giudicato i comportamenti della coinquilina con Alessio e l’atteggiamento avuto con Mirko. Perla non ha preso bene la ramanzina del modello ed è sbottata: “Tu non hai tatto! Se tu parli di Mirko e me sei tu che non hai tatto. Non vedi che io non sto bene? Dopo una puntata del genere e la mia situazione delicata… Forse tu te la sei presa perché ti ho nominato. Però non parlare di valori con me, non ti devi permettere. Per fortuna abbiamo valori diversi, credimi. Sono una grande donna con dei grandi valori. Tu mi attacchi alle spalle mentre sai che non sto bene. Vieni sul divano con loro e ti metti a parlare di me. Ma che ti frega? Parla di te! Questa è una cosa che riguarda Mirko e me, cosa c’entri tu?”.

Nella litigata tra Perla e Federico è intervenuta anche Beatrice Luzzi, che ha preso le difese della coinquilina: “Fede non sta bene dai, ti prego basta, non vedi che sta male?! Basta, ne parli domani. Adesso lei deve riposarsi. fede se sei davvero buono è il momento di dimostrarlo. Lasciala stare, non sta bene ed è molto stanca. Sta distrutta dai, poi sente che parla di lei, ma basta adesso. Lasciala in pace!”.

In seguito, mentre si trovava in giardino, Rosy Chin ha rivelato che Perla avrebbe vomitato e sarebbe anche svenuta: “Fede si deve regolare, soprattutto se vedi che questa ragazza da giorni sta male, vomita e sviene ovunque”.