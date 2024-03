Ieri, negli studi Elios di Roma, è stata registrata una nuova puntata di Amici. Stando alle anticipazioni fornite da Amici News e SuperGuidaTv, sono state assegnate altre due maglie per il serale ed un allievo ha cambiato professore. A ricevere le maglie per il serale sono stati Lil Jolie, Kumo, Ayle, Sarah e Giovanni. Eliminate, invece, Nahaze e Kia.

Ecco le anticipazioni fornite da SuperGuidaTv:

Lil Jolie accede al Serale e va nella squadra di Anna Pettinelli

accede al Serale e va nella squadra di Kumo al Serale

al Serale Ayle al Serale: tutti i giudici favorevoli

al Serale: tutti i giudici favorevoli Sarah al Serale

al Serale Giovanni al Serale: il ballerino si butta in braccio a Raimondo Todaro

“Eliminate Kia e Nahaze. Ad entrambe i prof hanno detto di presentarsi a settembre. Lo faranno?? La Pettinelli ha detto che Nahaze è vocalità, mentre Ayle una campana stonata che le dà emozioni, però decideva di puntare sulle emozioni. Lorella Cuccarini ha detto a Kia che era molto brava e le dispiaceva lasciarla a casa. Che non aveva avuto molto tempo per prepararsi essendo entrata tardi quindi sarebbe stata molto felice di rivederla a settembre. Maria De Filippi ha detto a Nahaze che il suo singolo stava andando forte. Solo dopo un po’ Anna Pettinelli ha poi fatto rientrare Nahaze per dirle di presentarsi di nuovo a settembre come Kia”.

Amici, le squadre del Serale

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi: “Come da sempre e per sempre, il duo Alessandra e Rudy torna immancabile. Tra gli allievi che andranno a comporre la loro squadra troviamo: Petit, Holden, Marisol, Dustin e Kumo”.

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: “La coppia che ha spopolato l’anno scorso a colpi di balli travolgenti ha deciso che a comporre la propria squadra saranno: Sarah, Mida, Nicholas, Lucia e Sofia”.

Anna Pettinelli e Raimondo Todaro: “Gli ultimi ma neanche tanto, Anna e Raimondo hanno deciso di portare con sé al serale: Giovanni, Gaia, Martina, Lil Jolie, Ayle”.