Nelle ultime settimane, Anita Olivieri non ha nascosto di essere interessata ad Alessio Falsone, e lo ha confermato anche nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello. Alfonso Signorini si è chiesto cosa accadrà con il fidanzato (o pseudo-tale) Edoardo Sanson, e la 26enne romana ha chiarito: “Ma io non sono fidanzata ufficialmente”.

Durante una pausa pubblicitaria, però, Massimiliano Varrese ha ricordato ad Anita ha detto di vedere Edoardo come padre dei suoi figli: “Non puoi dire che non sei fidanzata e che quindi sei libera di fare tutto. Hai detto cose importanti. Io onestamente non ti capisco. Però chissà come la vive lui fuori questa cosa. Devi pensare anche a lui. Quando è venuto l’hai baciato e hai pianto. Sei stata sei mesi a parlare di lui, l’ha baciato e parlavi di voi come una favola. Tu sei libera di fare quello che vuoi, ma è come un ti amo quella roba. Non ci giriamo intorno, hai fatto delle cose importanti. Adesso ti prenderai le conseguenze di quello che accadrà quando uscirai”.

La Olivieri ha provato a giustificarsi: “Non sono fidanzata e non ho detto ti amo a nessuno. Ok, l’ho baciato, ma non ho detto ti amo. Ho parlato di lui dopo mesi che ero qui dentro”. Ieri come se non bastasse Anita ha aggiunto: “Quando è venuto Edoardo l’ho baciato ma non ho sentito nulla”.

Nel corso della permanenza nel loft di Cinecittà, Anita ha spiegato in diverse occasioni di non essere interessata agli uomini della Casa. Allo stesso tempo, però, ha detto di non essere ufficialmente fidanzata, ma neanche completamente single: “Non è che sono venuta al Grande Fratello per farmi una storiella. Anche perché io fuori ho una situazione particolare. Io e questo ragazzo ci stiamo riprovando. Una volta che uscirò capirò bene cosa fare. A lui ho detto che entro in questo programma non da fidanzata, ma nemmeno da single. Ho una storia a metà. Se tutto andrà bene allora torneremo ufficialmente insieme”.