Stefano Miele ieri è stato ospite di Sophie Codegoni e Casa Chi. L’ex gieffino ha commentato la situazione relativa ad Alessio Falsone, conteso nella Casa del Grande Fratello tra Anita Olivieri e Perla Vatiero.

“Non avrei mai pensato che potesse avere tutto questo consenso. Avrei dovuto immaginarlo perché fin da subito io l’ho notata questa simpatia da parte di Perla nei suoi confronti. L’avevo notata anche di Anita, ma non mi sarei mai aspettato che si potesse concretizzare così velocemente. La spiegazione è molto semplice: sono tanti colpi di fulmine e sono davvero molto comuni dentro la Casa.

Lui è simpatico, le fa divertire, le fa ridere, ha sempre la battuta pronta. Dite che non è umile? Allora io non capisco più niente. Lui è spavaldo ma non è poco umile, io lo ricordo come una persona positiva. Chi tiene il piede in due scarpe? Secondo me Alessio sta anche giocando un po’, però ieri ha dimostrato che è concentrato su Anita. Gli farebbe anche piacere tenere il piede in due scarpe, poi mi è piaciuta questa metafora che utilizzavano, ne parlavano nel mio letto”.

Poi ha aggiunto: “Cosa deve fare Mirko? Aiuto! Io l’ho sempre detto che la minestra riscaldata, soprattutto nel loro caso, non è facile da gestire. Su Greta metterei una pieta sopra, mentre su Perla non saprei. Io spero che tornino insieme ma non ho tutto questo buon presentimento, queste certezze. Mentre, onestamente per quello che ho visto, io ho visto che Perla è molto interessata.

Mirko ha notato subito questo rapporto tra Alessio e Perla, e ne ha avuto subito timore. Io credo che dopo ieri Perla non sbaglierà più nei confronti di Mirko, penso che siano arrivati al capolinea. Le strade si sono iniziate a dividere: c0è Alessio che prenderà la strada di Anita, invece Perla non si permetterà più di viverla più di un’amicizia, perché in fondo sei gelosa di non essere considerata, sono piccolezze”.

Stefano ha poi sottolineato che crede poco ad una riappacificazione tra Mirko e Perla: “Io non vorrei sentirmi preso in giro da questa storia di Perla e Mirko, ma ti dico la verità: questa storia è finita ancor prima di cominciarla sotto le telecamere, cioè loro non stavano già insieme. Loro erano già in crisi prima di arrivare a Temptation Island, quindi sono andati e non è finita bene sta storia, anzi è peggiorata. Poi sono arrivati al Grande Fratello e la storia non mi sembra stesse funzionando, quindi ci basiamo sulla speranza, ma concretamente ci sono dei problemi tra loro. Mi piacerebbe rivederli insieme, per essere tutti felici, ma la vedo complicata, una cosa lontana. Credo che le dichiarazioni di Perla in Casa abbiano un significato molto forte, poi non voglio nascondermi dietro un desiderio, ma la verità è questa purtroppo”.