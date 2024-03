Josh Rossetti è stato ospite dell’ultima puntata di Turchesando, programma radiofonico condotto da Turchese Baracchi in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus. A sorpresa ed in maniera del tutto inaspettata, il fratello di Greta Rossetti ha fatto il nome di due concorrenti del Grande Fratello che non gli vanno a genio e, tra questi, c’è anche Sergio D’Ottavi, che all’interno della Casa è molto vicino all’ex tentatrice.

“Simona Tagli, non c’è bisogno neanche che io dica qualcosa perché abbiamo visto tutti. Si descrive da sola: all’età di Greta quello che faceva lei in confronto non è niente. L’altra persona è Sergio D’Ottavi, perché Greta vede ciò che vede, ma non ciò che vediamo noi. Vede il lato di Sergio che la coccola, le sta vicino, ma da fuori noi vediamo le clip dove fa comunella con Beatrice. E io ho capito benissimo che è una dinamica. Se non ci fosse mia sorella, Sergio lì dentro cosa farebbe? Neanche a lavare i piatti. Lui è ancora lì dentro perché è aggrappato a lei. Si stanno unendo in amicizia, non per altro perché mia sorella la conosco e non è il suo tipo. Guardiamo gli ex di mia sorella, ha un canone abbastanza… bella com’è! Poi mi diranno che guardo solo la bellezza, ma non guardo solo quello.

A me sembra di vedere due gemelli siamesi: lei si muove e lui la segue, è la sua ombra. Anche meno! Noi siamo fatti così: lo stuzzicare, giocare, è un gioco soprattutto all’interno della Casa. Ma io lo so, non è il suo tipo e non lo sarà mai. Impossibile! Se le mi dicesse che le piace? Le dico ‘buon per te’. Lei è libera di fare quello che vuole, ma non avrò mai il rapporto che ho avuto con i suoi ex, perché io ho visto che lui con Beatrice fa comunella e lei gli dice ‘Dai baciala, fai una dinamica’. Sergio fa quello che gli viene chiesto”.