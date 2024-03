A partire da domani, giovedì 7 marzo, andrà in onda su Sky l’undicesima edizione di Pechino Express. Tra i “viaggiatori” c’è anche Antonella Fiordelisi, tra le grandi protagoniste della passata edizione del Grande Fratello Vip, che sarà insieme ad Estefania Bernal, con la quale formerà la coppia ItaliaArgentina.

L’influcer campana, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi in edicola oggi, ha parlato della sua esperienza a Pechino Express, rivelando che si vedrà pochissimo la “vecchia Antonella”, quella litigiosa e troppo istintiva del Gf Vip. Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, la Fiordelisi ad oggi si dichiara single, ma i telespettatori non hanno dimenticato la sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria: “Appena usciti ci sembrava di vivere un film, eravamo molto presi. Ma non è andata come speravamo. Oggi mi sento migliore anche grazie a questa esperienza”.

Frequentazione al capolinea anche con il calciatore del Tottenham Guglielmo Vicario: “E’ una persona molto carina che ho frequentato per due mesi. Un ragazzo a modo, educato, ma non ci siamo trovati e siamo rimasti in buoni rapporti. Non c’è di mezzo alcun tradimento, abbiamo deciso entrambi. Lui abita a Londra, io a Milano, andavo a trovarlo una volta a settimana, era complicato. Quando sono partita per Pechino Express lui aveva cominciato a scrivermi, ma non gli avevo risposto e, così, ho fatto un screenshot di una sua foto per ricordarmi e, al mio ritorno, gli ho risposto. Mi ha corteggiata, mi ha detto ‘vieni a trovarmi’. Ho cercato di mantenere la storia riservata ma, a Capodanno, siamo stati insieme e sono uscite delle immagini su Instagram dove si vedeva che c’eravamo anche noi. I miei follower lo hanno notato ed è uscita la notizia”.

Infine, Antonella ci ha tenuto a smentire ancora una volta la notizia secondo cui Stefano De Martino avrebbe tradito Belen Rodriguez con lei: “Non sono mai stata con ragazzi fidanzati e non sono mai stata con De Martino. Magari in passato ho commesso errori di valutazione, ma non voglio più quel tipo di popolarità. Vorrei che, se si parla di me, fosse per qualcosa che faccio, per il mio lavoro. Non dico di essere partita con il piede sbagliato, ma vorrei invertire questa tendenza. Non ho mai fatto nulla di male e sono sempre stata corretta, e c’è un tempo per tutto. Ma il mio tempo per questo cose è finito”.