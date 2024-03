Domani, giovedì 7 marzo, andrà in onda su Sky la nuova edizione di Pechino Express, e tra i viaggiatori ci sarà anche una delle grandi ex protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip, ovvero Antonella Fiordelisi. L’influencer campana sarà insieme all’amica Estefania Bernal, con la quale formerà la coppia Italia-Argentina.

Intervistata dal settimanale Chi, l’ex vippona ha parlato di questa nuova esperienza e dell’ultimo anno ricco di cambiamenti. Ecco le sue parole riportate da IsaeChia.it: “Mi assumo le mie responsabilità, ho sempre scelto di testa mia e sono una ragazza istintiva. La mia vita è stata per tanti anni la scherma, poi sono arrivati la moda e lo spettacolo. Ma lo spirito di sacrificio e una certa trasparenza mi hanno sempre contraddistinto, mi riconosco anche questo. A Pechino Express ho imparato molto, è stata un’esperienza forte che mi ha lasciato il segno sin da subito. Mi ha fatto capire che l’essere umano, in generale, è incontentabile. Ho visto il mondo come funziona veramente e ho capito di aver vissuto sempre sotto una campana di vetro, anche grazie alla mia famiglia. Non avevo mai toccato con mano la povertà e non ero mai andata fuori dall’Europa. Ho iniziato ad apprezzare le piccole cose, prima mi arrabbiavo se mi si rompeva un’unghia, adesso capisco la fortuna che ho. Da quando sono tornata sono stata felice per qualunque cosa”.

La Fiordelisi ha poi svelato che a Pechino Express si vedrà poco la “vecchia” Antonella: “A Pechino si vedrà pochissimo la ‘vecchia’ Antonella, ma non mi posso snaturare, posso soltanto migliorare. E’ un’esperienza che ti mette in tensione, facciamo prove difficili, corriamo, la sveglia è alle cinque del mattino. Ma è il viaggio più bello che abbia mai fatto. La parte più istruttiva è stata conoscere le persone che ci ospitavano: accoglienti, felici, con poco, umano. Quando mi ha scritto Higuain avevo 18 anni, metteva i like alle mie foto e mi contattò in privato chiedendomi altre foto. Rifiutati, non so quante lo avrebbero fatto, e lo feci sapere. Non lo rifarei: il mio nome finì su tutti i giornali del mondo per questo gossip. Anche al Gf Vip sono stata istintiva, e mi dispiace che quella edizione sia stata così controversa, penso che sia il conduttore che l’azienda abbiano fatto bene a non tollerare più certi eccessi. Sono stata litigiosa ma penso di non aver mai superato il limite, ma avrei dovuto tenere più a bada il mio carattere”.