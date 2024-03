Ieri pomeriggio, Fedez è stato nuovamente intercettato sotto casa dall’inviato di Pomeriggio 5. Il rapper, però, questa volta ha chiesto un po’ di privacy: “Io della mia vita pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio, io posso chiedere di avere privacy anche se sono stato un pornografo della mia vita fino a ieri”. Una richiesta che non è affatto piaciuta ad Alfonso Signorini, che ha così risposto tra le pagine del settimanale Chi in edicola questa mattina.

“Caro Stefano – ha scritto in risposta a una lettera –, non credo che lo scandalo cosiddetto del “pandoro gate” si possa occultare con una falsa crisi di coppia. Come non credo che gli atti processuali non facciano rumore, al di là di rumors o gossip. Bisognerebbe solo ricordare a chi ora fa appello a figli e privacy, che fino a questo momento non ha esitato a esibire in pubblico ogni scampolo della propria vita, privata e non. Un minimo di coerenza, please”.

Come rivelato da Candida Morvillo a Mattino 5, Fedez e Chiara Ferragni presto potrebbero tornare insieme: “Se si sono lasciati? Io sento tutti che parlano di divorzio. Nei talk televisivi discutono di addio e di divisioni dei beni e ai conti di chi tiene quale casa. Ma non è così, non è la sensazione che ho avuto parlando con lei e conoscendo anche lui. Le cose stanno come ha detto lei, stanno affrontando una crisi e una crisi aperta a tutti i possibili sviluppi. Certo, potrebbero anche lasciarsi, ma non è stata presa questa decisione. Come mai erano a cena insieme a San Valentino? Quanti italiani magari affrontano crisi e su Facebook pubblicano foto insieme fino a giorni prima? Ricordiamoci che è una crisi e non sanno ancora cosa succederà”.