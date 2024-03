Nelle ultime ore è esploso un nuovo caso al Grande Fratello. Questo pomeriggio, mentre si trovavano in cucina, Giuseppe Garibaldi ha riferito a Beatrice Luzzi che la carne che stavano per cucinare era scaduta da ben dieci giorni: “E’ scaduta da una settimana, però ce la mangiamo lo stesso. C’è scritto da consumarsi entro il 24 febbraio 2024”. “Veramente? Ma dai! A me sembra buono. Ci cancellano la data di scadenza…”, ha replicato l’attrice.

A quanto pare, gli autori, non si sa per quale ragione, cancellano la data di scadenza degli alimenti. Il dialogo tra Garibaldi e Beatrice non è passato inosservato, e sui social gli utenti si sono scagliati contro il Grande Fratello per la decisione di oscurare la data di scadenza dei prodotti.

“Spero che non sia realmente scaduta, perché con la carne non si scherza”, ha scritto qualcuno. E ancora: “Non è il primo anno che succede, si vede che sta in offerta!”. Altri, invece, hanno fatto notare che se la carne è stata congelata prima della data di scadenza non accade nulla. Ma, a giudicare dalla faccia di Garibaldi, la carne in questione potrebbe non essere stata congelata nel momento della consegna in Casa.