Ospite dell’ultima puntata di Turchesando, trasmissione radiofonica condotta da Turchese Baracchi in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus, Elenoire Ferruzzi ha commentato in maniera “feroce” alcuni protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello.

“Qualcuno si salva ma sono veramente pochi. Lo seguo giusto per informare le persone di quello che penso, non lo guardo assiduamente. Devo dire che Fiordaliso è una mia cara amica e mi piace a prescindere dal Grande Fratello. Beatrice Luzzi mi piace. Simone Tagli mi piace e poi amo Greta Rossetti, mi piace molto. Tutto il resto da mettere nel cutter e macinare”.

L’ex vippona ha sparato a zero anche su Paolo Masella e Letizia Petris: “Letizia è orrenda, sembra che ha un lavandino bloccato nella mandibola e si sente stra*iga. Invece è una trota salmonata, è proprio brutta! Anche Paolo è brutto; Lady Oscar sembra lui [...] Lui è lì per qualcos’altro. Ma figurati se fa il macellaio. Questa ovviamente è una mia supposizione, fa parte della mia satira e black humor. Dico ma non posso esserne sicura. Coppia finta, finti loro, finta la storia, tutto! Una coppia brutta. Tutto finto! Guarda il Gf dell’anno scorso nostro. Dove sono queste fantomatiche coppie? Non ne è rimasta una. Solo Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, solo loro che adoro. Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro? Ma quando mai, tra loro non è mai esistito nulla".

E sulla telenovela con protagonisti Mirko Brunetti e Perla Vatiero, Elenoire ha detto: "Queste cose sono urticanti. Sono teatrini per mandare avanti questo Grande Fratello nato stanco. Le persone sono stanche del Gf in generale, di tutte le edizioni, anche della mia però noi li abbiamo appassionati. Questo programma dovrebbe avere una grande pausa di almeno 2,3 anni e poi tornare con un format completamente rinnovato”.