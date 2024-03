Al Grande Fratello, Anita Olivieri e Alessio Falsone sono sempre più vicini. Tra i due gieffini, infatti, sembra stia per nascere un flirt, e a dispetto di quanto si mormora sui social, dove in molti lo stanno “shippando” con Perla Vatiero, il gieffino sembra essere interessato esclusivamente alla 26enne romana.

Questa notte, i due si sono appartati prima in sauna e poi nella zona beauty dove si sono scambiati alcune confidenze. “Quando usciamo andiamo a mangiare dove vuoi – ha detto Alessio -. Io devo conoscerti. Andare a mangiare, andare a bere, andare a camminare quello che vuoi, ti voglio conoscere”. “Ok”, ha risposto Anita.

Poi i due si sono spostati nella zona beauty della Casa di Cinecittà, dove hanno continuato a punzecchiarsi. “Posso dirti una cosa? Non sottovalutarmi perché io non lo sto facendo”, ha sottolineato Falsone. “Posso dirti una cosa? Neanche tu. Sto ridendo, è uno scherzo. Fatti una risata. Non sto sottovalutando niente. Sto dicendo quello che ci siamo detti: che ci stiamo divertendo e va bene così”.

Il confronto durante l’ultima puntata

“Non voglio nascondermi, nella mia relazione storica non ho mai avuto così tante attenzioni, per e è complicato da gestire. Lui ha capito dove andare a parare", ha confessato Anita. Nella stanza è poi arrivato anche il diretto interessato, Alessio, che ha ammesso: "Non pensavo di finirci così dentro. Quando usciremo, se accetta, andremo a cena e vediamo". mi sono lasciata andare, ma ad oggi sarebbe una bugia dire che abbiamo una relazione. Non mi aspettavo Alessio”.