Scoppia un nuovo caso al Grande Fratello. Nella Casa più spiata d’Italia, infatti, si parla apertamente di cibo scaduto. La scoperta è stata fatta ieri pomeriggio da Giuseppe Garibaldi che ha detto a Beatrice Luzzi che stavano per cucinare della carne la cui data di scadenza risaliva addirittura a dieci giorni prima.

“E’ scaduta da una settimana, però ce la mangiamo lo stesso. C’è scritto da consumarsi entro il 24 febbraio 2024”, ha detto il bidello calabrese. E Beatrice: “Veramente? Ma dai! A me sembra buono… ci cancellano la data di scadenza, è difficile…”. Poi, l’attrice ha aggiunto che la data potesse fare riferimento a quella del confezionamento della carne, ma Garibaldi ha ribadito: “No, c’è scritto da consumarsi entro il 24”.

Se ciò che sostiene Giuseppe fosse confermato (e non vediamo per quale motivo il gieffino avrebbe dovuto mentire) sarebbe molto grave, sebbene diversi telespettatori hanno fatto notare che il problema non si pone perché la carne era stata conservata in freezer, allungandone di fatto i tempi per essere consumata.