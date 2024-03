Nella giornata di ieri c’è stato un durissimo sfogo di Josh Rossetti contro Sergio D’Ottavi. Il fratello di Greta ha rivolto accuse pesantissime al concorrente del Grande Fratello perché, secondo lui, avrebbe esagerato con la forza prendendo sua sorella per i polsi durante un momento di gioco. Josh ha attaccato Sergio anche perché quest’ultimo si sarebbe lamentato del fatto che l’ex tentatrice non vorrebbe dormire con lui. Il fidanzato di Monia La Ferrera, inoltre, si è detto pronto a ricevere delle querele per quanto da lui dichiarato nelle stories su Instagram. In realtà, nei video che circolano su X, si vedono D’Ottavi e la Rossetti che giocano facendo una finta lotta, ed entrambi ridono

“Quella specie di scimmia che state difendendo dice che vuole bene a mia sorella. Le stringe i polsi, lei dice ‘smettila che mi vengono i lividi’, lui risponde ‘smettila che te ne faccio altri’. Un uomo non fa venire i lividi a una donna. Avvocati, andate avanti a difendere l’indifendibile, a mia sorella però ci penso io. Il discorso è che se sentite i video, dopo le frasi di Sergio la redazione lo riprende. Ma se non ci fosse stata la redazione? Il gioco va bene, puoi scherzare, ma se lei ti dice ‘lasciami che mi vengono i lividi’ non va bene. Dopo lui è andato da lei a controllarle i polsi. Significa che ha esagerato con la forza. Allora io tolgo la vita a uno e poi gli dico ‘ma sei vivo?’.

Mi denunciano per quello che dico perché sono pesanti accuse? Sono pronto, andiamo in tribunale, i miei avvocati sono pronti. […] Lui si lamenta perché Greta non vuole stare nel letto con le luci spente con lui. Lei glielo sta spiegando. Questa mia vena qui alla testa sta per esplodere. Io sono un grandissimo scorpione manipolatore, ma il vostro amico Sergio mi batte alla grande. Questo continuo lavaggio del cervello che questo mezzo uomo le ste facendo… voi continuate a difenderlo. Pressione psicologica!”.