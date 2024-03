Ieri al Grande Fratello, durante la diretta su Mediaset Extra sono andate in onda le immagini di Simona Tagli che chiedeva a Beatrice Luzzi se avesse bisogno del “temperino”. La regia ha prontamente cambiato inquadratura, e proprio in quel preciso istante Rosy Chin ha fatto una confessione ad Alessio Falsone e Federico Massaro: “Io ho bisogno di sc***re! Questo è. Per me è vitale, io anche così mantengo la mia energia attiva. Qui in astinenza così non so stare, sono troppi mesi. Per me è molto importante farlo. Tanti mesi di astinenza, io mi spengo, è un bisogno primordiale, un collante. Perché è anche questione di energie…”. Subito dopo la regia ha cambiato nuovamente inquadratura (clicca QUI per il video).

Rosy Chin, come ha conosciuto suo marito

“L’ho conosciuto a scuola, quando avevamo 14 anni e stavamo per diventare degli chef, la scuola è l’alberghiera a Milano. – ha continuato Rosy Chin – Io e lui studiavamo per diventare degli chef. Poi l’ho perso di vista, io lo volevo, lo corteggiavo tantissimo, ma lui non mi voleva. Io ero proprio innamorata di lui, sai quando vedi una persona e dici: ‘Questo è l’uomo della mia vita’? Lui non pensava la stessa cosa di me però, purtroppo.

Poi l’ho ritrovato. Lui non mi voleva perché diceva che io ero fidanzata, allora lui era già un ragazzo con i suoi valori e i suoi principi, un po’ come Paolo. Mi sa che tutti i Paolo hanno la stessa mentalità. Sì, anche lui si chiama Paolo. Poi le cose sono cambiate e adesso siamo una cosa sola. Mi completa ed è un uomo meraviglioso”.