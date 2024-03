Ieri, mercoledì 6 marzo, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni non sono sicuramente mancati i colpi di scena. In tanti attendevano la scelta di Brando Ephrikian, e in queste ore il percorso del tronista dovrebbe finalmente giungere all’epilogo.

Secondo quanto riportano le anticipazioni, le due corteggiatrici di Brando Ephrikian sarebbero state protagoniste di un colpo di scena. Sia Beatriz D'Orsi che Raffaella Scuotto, infatti, non si sarebbero presentate in studio nella registrazione di mercoledì 6 marzo. A questo punto sarebbe stata presa la decisione di contattarle. Se dovessero decidere di presenziare alla registrazione prevista per oggi, giovedì 7 marzo, allora Ephrikian farà la sua scelta. A quanto pare, però, il tronista non sarebbe rimasto particolarmente colpito dalla loro assenza, anche se indubbiamente dispiaciuto. Brando avrebbe confidato di avere avuto modo di riflettere tanto in quest'ultima settimana e di sentirsi ormai pronto a scegliere la donna con cui intraprendere una relazione. Ora la palla passa alle due corteggiatrici. Se si presenteranno in studio, tra poche ore conosceremo l'epilogo del trono di Brando Ephrikian.