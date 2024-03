Com’è noto, Fedez ha subito un delicato intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore endocrino del pancreas. Il chirurgo che ha operato il rapper, il dottor Massimo Falconi, ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, e ha svelato un retroscena riferito a quel periodo. A stare male in quel frangente non era soltanto Fedez, ma anche la moglie del dottore che era stata colpita dallo stesso male. Per la donna, però, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

“Abbiamo sperato fino all’ultimo che lei fosse tra i fortunati che ce le fanno”, ha raccontato il chirurgo, che invece ha dato grande speranza a Fedez che è riuscito a sconfiggere il tumore: “Lui tende all’ipocondria, quindi ad ogni minuto disturba e consulta i medici. Avevamo stretto un patto, silenzio assoluto per 15 giorni, finché non fosse giunto l’esito dell’esame istologico. Lo ha mantenuto per 48 ore. Poi si è fotografato da solo e ha postato tutto su Instagram”.

Il dottor Falconi ha parlato del rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni: “C’era un’empatia non normale tra loro. Sono certo che abbia sofferto molto di più per le disavventure giudiziarie della moglie e della separazione che ne è seguita”.