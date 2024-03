E’ esplosa la faida tra le famiglie di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. I due inquilini della Casa del Grande Fratello hanno instaurato un feeling molto stretto, ma da for la famiglia dell’ex tentatrice non ne sarebbe particolarmente entusiasta. Ieri, dopo aver visto un video in cui Sergio si è avvicinato molto a sua sorella e le ha stretto i polsi, Josh è sbottato: “Quella specie di scimmia che state difendendo dice che vuole bene a mia sorella. Le stringe i polsi, lei dice ‘smettila che mi vengono i lividi’, lui risponde ‘smettila che te ne faccio altri’. Un uomo non fa venire i lividi a una donna. Avvocati, andate avanti a difendere l’indifendibile, a mia sorella però ci penso io. Il discorso è che se sentite i video, dopo le frasi di Sergio la redazione lo riprende. Ma se non ci fosse stata la redazione? Il gioco va bene, puoi scherzare, ma se lei ti dice ‘lasciami che mi vengono i lividi’ non va bene. Dopo lui è andato da lei a controllarle i polsi. Significa che ha esagerato con la forza. Allora io tolgo la vita a uno e poi gli dico ‘ma sei vivo?’.

Mi denunciano per quello che dico perché sono pesanti accuse? Sono pronto, andiamo in tribunale, i miei avvocati sono pronti. […] Lui si lamenta perché Greta non vuole stare nel letto con le luci spente con lui. Lei glielo sta spiegando. Questa mia vena qui alla testa sta per esplodere. Io sono un grandissimo scorpione manipolatore, ma il vostro amico Sergio mi batte alla grande. Questo continuo lavaggio del cervello che questo mezzo uomo le ste facendo… voi continuate a difenderlo. Pressione psicologica!”.

Dopo il caos esploso sui social, è intervenuta la mamma di Greta: “Chiedo io scusa per l’atteggiamento poco consono e i modi poco garbati utilizzati da mio figlio nel corso della giornata di ieri. Ma come ogni famigliare avrebbe fatto in quel momento, si è preoccupato della sorella conoscendo ed essendo il primo a vivere la patologia della quale soffre Greta e nella quale si riempie di lividi e perde le forze appena la si tocca con più forza. Seppur in modo scherzoso e giocoso. Nessuno di noi ha niente contro Sergio, non lo conosciamo e non ci sentiamo in dovere di poterlo giudicare al di fuori delle situazioni che si sono presentate. Non sta a noi prendere provvedimenti, chi di dovere lo ha già fatto”.

Ma anche la famiglia di Sergio è intervenuta sui social per chiedere rispetto: “Siete in tanti a chiedere di difendere Sergio riguardo ciò che alcune persone stanno propagando. Ma finta propaganda rimane. Attenzione perché tutto ciò è solo un boomerang. Dentro la Casa ci sono loro due e l’esperienza è dei ragazzi, non de parenti. Meno scena, meno ricerca della fama, meno odio. Che i ragazzi di tutto ciò non sanno niente. Chiesto esplicitamente rispetto dalla famiglia di Greta Rossetti per favore”.