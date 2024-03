Al Grande Fratello, la complicità tra Anita Olivieri e Alessio Falsone cresce con il passare dei giorni. La gieffina non si è nascosta ed ha ammesso di non essere indifferente nei confronti del coinquilino. Nel corso dell’ultima puntata del GF, Alfonso Signorini aveva chiesto alla 26enne romana che fine farà, a questo punto, il fidanzato Edoardo Sanson, e lei aveva risposto: “Ma io non sono fidanzata ufficialmente”.

Anita e Alessio stanno dunque continuando ad approfondire la loro conoscenza e la loro complicità cresce a vista d’occhio. In seguito, la Olivieri ha avuto modo di confidarsi anche con Giuseppe Garibaldi in merito al suo rapporto con Falsone: “Quando sono entrata ho messo in conto che potevo trovare qualcuno. Quando ho visto Edo l’ho visto e l’ho baciato, però a Natale gli ho scritto che ne avremmo parlato fuori. Io penso che Alessio sia un bel ragazzo. E’ uno stimolo in più, mi fa ridere. Io penso che lui sia un ragazzo carino, abbiamo tante cose in comune. So che a lui non farà piacere vedere questo. A me manca essere guardata da qualcuno. Il motivo per cui mi sono lasciata sono state le mancate attenzioni. Io prendo quello che c’è da prendere, mi piacerebbe lasciarmi andare”.

Ieri sera, però, mentre ballava con Letizia Petris, Anita ha confessato: “Mi farei pure Federico!”. “Secondo te gli piaci ancora?”, le ha chiesto la fotografa, e la Olivieri ha risposto: “Se ci provo magari ci sta”. Per chi non lo ricordasse, Massaro aveva palesato in diverse occasioni il suo interesse nei confronti di Anita la quale, però, gli aveva rifilato un due di picche. Le parole della gieffina, però, ora potrebbero aprire un nuovo scenario.