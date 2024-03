Alberto Matano ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero per annunciare l’evento Rai che condurrà per seguire in diretta la notte degli Oscar.

“Com’è nato il progetto? Me l’ha proposto Marcello Ciannamea, direttore del Prime Time. ‘Abbiamo acquistato i diritti della 96esima edizione degli Academy Awards. Sei la persona giusta per condurre’. mi ha detto. E non me lo sono fatto ripetere, anche se non sono un giornalista specializzato, vengo dalla politica, ma sono un cinefilo appassionato. E da ex conduttore del Tg1 sono abituato a occuparmi di tutto”.

Matano ha anche parlato del successo de La Vita in Diretta, programma da lui condotto leader di quella fascia televisiva nonostante la nuova versione di Pomeriggio Cinque condotto da Myrta Merlino: “I risultati parlano da soli, oggi come ieri. Con il nostro pubblico il legame è fortissimo e l’idea che alle 17 un televisore su quattro sia acceso per noi mi inorgoglisce”. Quando il giornalista de Il Messaggero lo ha provato a incalzare chiedendogli: “Hanno provato a soffiarvi gli ospiti del talk pagandoli molto più di voi, vero?”, Alberto Matano ha così risposto: “Fa niente. Io ho sempre mantenuto il sorriso. Di sicuro rispetto al passato ho notato che siamo diventati ancora di più una fonte di ispirazione per la concorrenza. Mi fa piacere”.