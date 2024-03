Andrea Iannone ed Elodie, due personaggi molto amati dal pubblico coronano il loro sogno d’amore?

Pilota moticiclistico lui, cantante acclamata lei.

Paparazzati continuamente escono questa settimana su Chi, che li ha beccati a Milano, all'uscita di un ristorante dove hanno festeggiato il ritorno in gara del pilota.

"In estate festeggeranno i due anni insieme e al dito della ex concorrente di Amici brilla un anello di diamanti che sa di promessa", riporta Tg24.com.

Dalle foto mostrate sul giornale appaiono felici e sereni, sorridono ai fotografi all'uscita dal locale.

"Hanno festeggiato con un pranzo romantico il successo in pista del pilota, che al ritorno alle gare, dopo lo stop per doping, si è classificato al terzo posto alla Motorbike in Australia", si legge su Tg24.com che poi lania una notizia bomba. "Elodie ha un anello al dito, presto il matrimonio con Andrea Iannone? Ai fotografi non è sfuggito un dettaglio: all'anulare sinistro di Elodie brillava un anello importante, un tennis di diamanti. Forse non ancora un simbolo di fidanzamento, ma sicuramente il segnale di una promessa, un'intenzione", si legge sempre sul Tg24.

Il Corriere dello Sport: "Elodie e Iannone si sposano"

E non sono stati gli unici. Il Corriere dello Sport si spinge ancora di più con un grande titolo: "Elodie e Iannone si sposano: il regalo che parla chiaro".

Dai due non arrivano conferme o smentite. Iannone nelle sue interviste parla semplicemente delle sue gare.

"Nella Superpole Race, eravamo posizionati bene, ero in testa, credo che avremmo potuto finire la gara in modo completamente diverso ma è subentrato un problema tecnico. In gara mi sentivo molto bene, ero parecchio veloce e avevo recuperato tante posizioni. Sono in ansia per Barcellona”.

Ovviamente su Elodie e il loro matrimonio nessuna parola, idem la cantante. Molte storie su Instagram mostrano l’amore che ha Elodie per il suo campione, ma dei loro progetti futuri nessun commento.