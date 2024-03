Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, giovedì 7 marzo, Alfonso Signorini è tornato a parlare del rapporto tra Anita Olivieri e Alessio Falsone, che negli ultimi giorni sono sempre più vicini nonostante fino a poche settimane fa la gieffina fosse ancora legata ad Edoardo.

In occasione del San Valentino, infatti, il ragazzo con cui la concorrente è stata fidanzata per circa dieci anni, si è presentato per farle una sorpresa, e durante il loro incontro si erano anche scambiati diversi baci, lasciando ipotizzare che fossero intenzionati a riprendere la loro storia una volta che lei sarebbe uscita dalla Casa. L’ingresso di Alessio, invece, ha messo in crisi Anita, che sin da subito ha manifestato un interesse nei confronti del coinquilino. Dopo l’avvicinamento degli ultimi giorni, ieri sera i due gieffini hanno avuto modo di trascorrere del tempo insieme in suite con una romantica cena a lume di candela.

In seguito, Anita e Alessio hanno passato anche la notte insieme sempre all’interno della suite. Pochi minuti fa, i canali social del Grande Fratello hanno pubblicato un video inedito di quanto accaduto questa notte, durante la quale tra la Olivieri e Falsone si sono baciati mentre erano nella jacuzzi. Anche questa mattina, nella zona beauty della Casa, Alessio ha baciato Anita sotto lo sguardo stupito di Rosy Chin.