Lo scorso febbraio, Mirko Brunetti è rientrato nella Casa del Grande Fratello per alcuni giorni in qualità di ospite. In molti si aspettavano che scoccasse nuovamente la scintilla con Perla Vatiero, ma così non è stato. Una volta uscito, l’ex gieffino è stato criticato per il suo approccio “poco fisico” con la sua ex fidanzata, e a quel punto ha fatto una confessione: “Non è che devo rendere conto a nessuno per come ci comportiamo. Certe cose le faremo fuori da qui. Nel momento che ci siamo incontrati contava l’emozione. In quelle situazioni l’importante è quante farfalle hai nello stomaco e non quanta lingua metti. Poi noi il limone ce lo siamo già dati di notte sotto le coperte”.

Confidandosi con Anita Olivieri in merito a delle insinuazioni sul suo rapporto con Alessio Falsone, Perla ha assicurato che per lui non prova assolutamente nulla. La concorrente campana ha poi parlato delle notti in tugurio con Mirko, rivelando qualche dettaglio più intimo: “Io non è che mi devo giustificare se me lo sono limonato sotto le coperte. Che non è che me lo sono limonato solo una sera, cioè, ci sono stata…”.