La scorsa settimana, Perla Vatiero ha parlato in codice ed ha chiesto a Sergio D’Ottavi se Alessio Falsone fosse interessato più a lei o ad Anita Olivieri. Nella Casa del Grande Fratello, però, l’ex fidanzata di Mirko Brunetti non è l’unica ad usare metafore o un linguaggio in codice per comunicare. Lo fa anche Alessio, che molto spesso batte i piedi sul pavimento quando nei paraggi c’è Sergio.

Nel corso della puntata di ieri, giovedì 7 marzo, Alfonso Signorini ha chiesto delle spiegazioni in merito, ed il gieffino è parso arrampicarsi sugli specchi: “Volevo dire fraintendimento. Vale per tutto, per tutte le cose. Magari se qualcuno fraintende qualcosa. Un esempio? Oddio ehm… settimane fa ho pensato che il mio modo di fare potesse essere stato frainteso da qualcuno. Da chi? Una volta anche da Perla. Ma per i video che avete montato voi”.

Nel corso della notte, che ha trascorso nella suite in compagnia di Anita, Falsone ha vuota il sacco, rivelando che il gesto è riferito a Perla e non a dei fraintendimenti. Alessio ha poi aggiunto che la Vatiero non è il suo tipo, che la vede come una sorella e che la “piglia per il c*lo”, parole, queste ultime, che hanno fatto infuriare i fan della concorrente campana.

“La cosa che hanno parlato in codice delle scarpe in piena notte? Ma cosa c’entro io? Secondo me Sergio, che è un gentleman, voglio pensare quello, non ha voluto dire a Perla che a me di… quelle scarpe lì non me ne è mai fregato un ca**o. Lui sarà stato vago perché è un signore.

Come mai battevo i piedi l’altro giorno in cucina mentre Perla prendeva una cosa per terra? Fidati che il motivo c’era. Magari prima di piegarsi ha fatto altro, è successo altro. Poi mi rendo contro che il mio modo di fare possa creare fraintendimenti e far cadere le persone. Perché comunque io sono così, molto brillante, giocherellone, simpatico, piacione e faccio complimenti. Quindi le donne ci possono cadere. Però io sapevo benissimo in che situazione era Perla.

E già che ci siamo ribadisco che Perla non è mai stata il mio tipo, l’ho detto 300 volte e lo ripeto. La vedo come una sorella al massimo, io la piglio per il cu** e basta. Però ho avuto la percezione che dopo tutti i video montati che hanno mandato… non solo il GF abbia pensato che… ma anche lei… Per questo ho iniziato con la cosa del battere i piedi”.