Si è da poco conclusa una nuova registrazione di Uomini e Donne. Oggi, Brando Ephirikian avrebbe dovuto scegliere se lasciare di lasciare il programma con Beatriz D’Orsi o con Raffaella Scuotto.

Nella registrazione di ieri, le due corteggiatrice non si erano presentate. Quindi, sono state contattate dalla redazione e, qualora oggi avessero deciso di tornare, si sarebbe potuto assistere alla scelta di Brando. Eppure, anche la registrazione di oggi si è conclusa con un nulla di fatto.

Ecco le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni: “Sia Beatriz che Raffaella si sono presentate. Hanno messo le poltrone rosse facendo vedere i best moments, le ragazze sono uscite e all’ultimo Brando non ha voluto più farla perché non era sicuro”.