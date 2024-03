A distanza di circa 24 ore dalla diffusione della controversa copertina de L’Espresso su Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale ha rotto il silenzio in alcune stories su Instagram.

Ieri mattina, L’Espresso ha pubblicato la copertina del suo nuovo numero (in edicola oggi) in cui si può vedere Chiara Ferragni in versione Joker. Nonostante la crisi, anche Fedez si è schierato dalla parte della moglie, e in seguito ad una nota stampa nella quale si leggeva che l’influencer aveva dato mandato ai propri legali di valutare possibili azioni legali, la Ferragni, che al momento si trova negli Stati Uniti per lavoro, è intervenuta al riguardo.

Le parole di Chiara Ferragni

“Volevo ringraziarvi tutti perché ho ricevuto centinaia di messaggi per quella bellissima cover che è stata fatta. Sono giornate davvero difficili per una quantità di ragioni diverse. Però mi aiutate tantissimo, mi state sempre vicino e questa cosa non passa inosservata. Nei momenti più duri ci siete e per me è importantissimo”.