Un’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto una rivelazione choc su Fedez. Si tratta di Elisa De Panicis, sparita dal piccolo schermo, ora fa la cantante, e proprio ieri si è mostrata indignata sulla cover de L’Espresso dedicata a Chiara Ferragni.

“Ma stiamo scherzando? Questa copertina è una denigrazione verso tutte le donne”, ha commentato su Instagram. Poco dopo, ha aggiunto un’altra storia con protagonista il rapper: “Tra Fedez che a Parigi si limonava una tipa davanti a me per tre ore e la cover de L’Espresso, ma dico io! WTF? Senza parole. Posso solo dire che #WeDontNeedAMenToBeAWan”.

In effetti, Fedez è stato a Parigi per Fashion Week. Cosa aveva scritto al riguardo Vanity Fair: Inaspettata, invece, la presenza a sorpresa (per noi) di Fedez da Vetements: dopo averlo avvistato da solo alla sfilata Versace durante Milano Fashion Week, il rapper italiano è stato di nuovo paparazzato senza la moglie Chiara”.

Al momento, Fedez non ha ancora replicato.