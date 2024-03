Uno dei ballerino più famoso della tv italiana ha deciso di andar via per sempre. Parliamo di Kledi Kadiu, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.

Dopo anni qui in Italia ha deciso di tornare nella sua terra in Albania. Ovviamente non ha mai abbandonato la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Il ballerino attualmente è il giudice di Dancing with star, la versione albanese della trasmissione italiana di Milly Carlucci Ballando con le stelle.

Il talento del giovane albanese non passa inosservato nel 1991 tanto da essere scelto nel corpo di ballo dell’Opera della sua città natale.

L’avventura di Kledi in Italia inizia con Amici

Nel 1996 arriva in Italia e diventa il ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi. Entra nel cuore dei telespettatori italiani e soprattutto della conduttrice grazie alla sua professionalità e la dolcezza. Tra Kledi e Maria De Filippi c’è sempre stato un rapporto speciale tanto da scatenare moltissimi gossip su una presunta relazione. Cattive voci che però non hanno mai scalfito né la figura della De Filippi né quella dello stesso ballerino.

Dopo tante fake news ci ha pensato il ballerino a raccontare la verità, ospite alla trasmissione Vieni da me: “Si dice che abbia avuto una storia con lei. Ci ridiamo insieme, invece lei è stato il mio talent scout”.

Nel 2004 Kledi ha aperto una scuola di danza a Roma e l’anno seguente ha anche provato l’esperienza della recitazione nel film “Passo a due”, prodotto dal compianto Maurizio Costanzo.

Dopo anni di silenzio e di pochissime apparizioni sul piccolo schermo, Kledi comunica a tutti che lascerà l’Italia per ritornare in Albania insieme alla sua famiglia, la moglie Charlotte Lazzari, e il figlio Gabriel.

Le sue fan sperano che resti in Albania solo per la trasmissione a cui dovrà partecipare e che un giorno ritorni qui in Italia.