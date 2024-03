Al Grande Fratello, Anita Olivieri racconta a Rosy Chin come stanno le cose tra lei e Alessio Falsone. Nel farlo, la 26enne romana spiega alla coinquilina i motivi che l’hanno spinta tra le braccia del gieffino: “Ci siamo baciati, coccolati. Non abbiamo parlato di sentimenti. È una roba molto embrionale, ci siamo fatti una specie di colloquio all'inizio. Ci siamo ‘assunti'. C'era molto imbarazzo tra di noi. Pensavo non ci fosse di meglio e tornavo indietro ma ora so che non è così”. Anita le fa il resoconto della notte trascorsa in suite con Alessio, spiegando: "Per un po' sarai l'unica a saperlo". Dopo la confessione, Rosy sottolinea come nella Casa tutte le emozioni possano risultare amplificate, poi le chiede come intende muoversi con il suo ex ragazzo, Edoardo Sanson.

Anita, prima di entrare nella Casa di Cinecittà, aveva provato a risolvere le cose con Edoardo, ex fidanzato con cui ha avuto una relazione di dieci anni. Sanson le aveva fatto una sorpresa per San Valentino ma, contattato di recente dalla redazione del reality, aveva rinunciato alla possibilità di confrontarsi con Anita, rifiutando perfino di chiamarla in diretta. "Lui sta male, sta soffrendo. Ha detto ‘lasciatemi in pace non voglio fare parte di questa roba', questa è la cosa che mi fa soffrire. Sapeva che se fossi entrata qui poteva succedere che lui fosse tirato in ballo", si sfoga Anita. A proposito del bacio con Falsone confessa a Rosy: “Non mi sento in colpa”.

Intanto, ieri sera Deianira Marzano ha condiviso tra le sue Instagram stories una segnalazione ricevuta da parte di alcune persone vicine ad Edoardo Sanson, il quale starebbe malissimo perché non si aspettava che Anita iniziasse di punto in bianco una frequentazione nella Casa: “Ti posso dire che lui sta malissimo, è deluso. Non si aspettava una cosa del genere ma neanche noi. La cosa più sconvolgente per la famiglia è che lei dalla notte al giorno l’ha dimenticato, non si è fatta remore neanche di prendersi dei giorni per decidere. Lui ovviamente non la vuole vedere mai più, e pensare che dopo questa esperienza voleva chiederle di sposarlo. Io non ho parole”.