Sin dai primi istanti in cui Perla Vatiero ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Letizia Petris è stata la sua ombra. I maligni ritengono che la vicinanza della fotografa alla gieffina campana sia dovuta esclusivamente ad una questione strategica, visto che l’ex volto di Temptation Island può contare su un esercito di fan che spostano migliaia di voti.

Nelle scorse settimane, le due hanno discusso perché Letizia ha visto Perla e Greta Rossetti chiacchierare nello stesso letto, ma ieri pomeriggio una decisione dell’ex fidanzata di Mirko Brunetti ha fatto andare su tutte le furie la Petris. Perla, infatti, ha scelto per la “Radio Grande Fratello” Beatrice Luzzi e l’ex tentatrice come vj e non lei.

La Vatiero non ha preso bene le lamentele di Letizia e si è sfogata con la Rossetti: “Io le dimostro tante cose. Che poi in una giornata fatta di 48 ore, faccio delle cose con altre ci sta. Queste sono piccolezze, ma io la vicinanza la dimostro con cose importanti, come quando alzo la carta per mandare lei in finale. Lì si vede un’amicizia. Mi dice in continuazione che lei pensa di più a me di quanto io pensi a lei. Poi però su tante cose io non me la posso prendere se la sua priorità è un’altra persona come Paolo, perché capisco, comprendo ed è giusto, ma mo basta! Ripete ‘lei è la mia priorità e forse io non lo sono per lei’. Mo basta davvero”.

Letizia ha sentito lo sfogo di Perla e l’ha raggiunta in bagno: “Che motivo avevi di chiamare Bea e Greta e non me? Tu vuoi fare la dinamica adesso. Ho sentito che hai detto a Greta ‘mo basta’. Tu sei la mia priorità assoluta e io per te no! In questi mesi hai avuto delle accortezze che per me non hai avuto ed è palese. Ma va bene così, io per te le ho sempre avuto. Per Greta fai delle carinerie che per me non fai. Siamo sempre io, te e Greta e per la radio hai scelto lei e Beatrice. Sentirti dire ‘mo basta’ mi fa arrabbiare. Io che ti ho lasciato anche le coperte per la notte perché so che avevi freddo. tu non le noti le cose che faccio per te. Potevamo fare la radio insieme e invece… Mi è arrivato anche un aereo che mi diceva ‘tu dai troppo e devi iniziare a prenderti cura di te stessa’. Se ti vedo scegliere Bea mi viene da dire ‘ma scherzi?!‘ E poi non si dice ‘mo basta’!”.

Perla però non ha sentito ragioni ed ha risposto per le rime a Letizia: “Ma cosa dici? Io mi sono intromessa in tue discussioni per difenderti e mi sono fatta il fegato amaro. Questo non è dare la priorità?! Io non dimostro nulla? Se ho scelto Bea è per la situazione specifica della radio, ho pensato al contenuto, non c’entra nulla l’amicizia. Quindi tu da me non hai nulla in cambio?! Qui diventa un bel problema. Ma poi basta dire che io sono la tua priorità assoluta, tu giustamente spesso metti davanti a tutti il tuo ragazzo e io lo comprendo e lo trovo giusto, ma non dire cose false”.