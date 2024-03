Questa notte, all’interno della suite della Casa del Grande Fratello, è esplosa la passione tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. I due gieffini, il cui avvicinamento nelle ultime settimane era piuttosto evidente, si sono definitivamente lasciati andare e si sono baciati mentre facevano il bagno nella jacuzzi.

Tuttavia, al di là di baci ed effusioni che si sono scambiati reciprocamente, ad attirare l’attenzione degli utenti è stata una rivelazione di Alessio sul perché ha deciso di non provarci con Greta Rossetti. Parole che, però, lasciando intendere che quando è entrato il gieffino avesse come obiettivo proprio quello di conquistare l’ex tentatrice e non Anita.

“Ti dico una cosa. Se io fossi stato un pezzo di m*rda e avessi voluto fare follower, questo non sarebbe mai successo (si riferisce al flirt con la Olivieri, ndr). Invece sono entrato, ho visto che a Sergio, che non era ancora un mio amico, piaceva Greta e allora ho lasciato perdere. Torna tutto, hai capito?”.

Il video con la rivelazione di Alessio ha fatto in breve tempo il giro del web. I più maliziosi hanno insinuato che il concorrente abbia considerato Anita quasi una seconda scelta, e che in realtà la sua preferenza iniziale fosse nei confronti di Greta. Ad ogni modo, quel che è certo è che nella Casa più spiata d’Italia è nata una nuova coppia.