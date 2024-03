E’ sparito per oltre 15 anni dalla tv italiana. Nessun nuovo disco, nessun singolo eppure era davvero bravo e molto amato dal pubblico giovane.

Parliamo di Luca Napolitano, cantautore frutto della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Quindici anni fa visse una bellissima storia d’amore con la compagna di scuola e ballerina Alice Bellagamba.

Dopo un lungo silenzio mediatico, il cantautore ha continuato a percorrere la sua strada nella musica, testimoniata dai suoi album, L'infinito e Fino a tre.

Luca Napolitano con la sua voce unica, ha lasciato un segno indelebile nei cuori del pubblico di Maria De Filippi tanto che sembrerebbe che Queen Mary lo rivoglia in trasmissione durante il serale.

Infatti il cantautore sembrerebbe essere uno degli ospiti del serale di Amici. Tra le novità del talent show dovrebbero esserci una serie di ritorni. Maria De Filippi, da quanto trapela sul web, sembra voglia organizzare una serata all’insegna dei vecchi allievi, o almeno quelli che hanno lasciato il segno.

Luca è uno di questi. Il cantautore è cambiato tantissimo, come appare evidente nelle sue foto su Instagram.

Un cambiamento normale, dato il tempo trascorso. Eppure Luca non ha mai lasciato la musica, così come la sua ex fidanzata Alice che oggi insegna danza nel suo paese natale.

Sui loro profili appaiono vecchie immagini, di quando erano sedevano nei banchi della scuola più famosa d’Italia.

Erano giovani e pieni di sogni e speranze. Nessuno dei due è riuscito a “sfondare” nella propria categoria, ma entrambi hanno comunque continuato la loro professione, tra studio ed insegnamento.

Intanto gli animi sul web si surriscaldano. Tutti aspettano con ansia di capire se sia vera la voce di un ritorno degli ex allievi di Amici di Maria De Filippi per il serale negli studi di Mediaset.

Certo è che se l’indiscrezione risultasse vera, ci sarebbe un boom di ascolti durante la puntata del serale.