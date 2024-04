Domani, lunedì 8 aprile, debutterà in prima serata su Canale 5 la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Al timone c'è per la prima volta Vladimir Luxuria, mentre i due opinionisti sono Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Proprio l’ex moglie di Paolo Bonolis ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina alla sua “acerrima” nemica Adriana Volpe, con la quale è stata opinionista durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip.

In un’intervista al quotidiano La Stampa, Sonia ha dichiarato: “Avrei rosicato se avessero messo Adriana Volpe”, ha detto riguardo la sostituzione dell’opinionista del GF. “Con Cesara invece… chapeau! Con lei hanno alzato il livello: io ero un altro mondo. Chiamarla, così come scegliere Dario Maltese all’Isola, è una scelta vincente e dimostra che i reality non sono show di serie B”.

La Bruganelli ha anche parlato della fine della storia con Paolo Bonolis: “Quando io e Paolo ci siamo lasciati, si sono subito rifatte vive diverse ‘amiche’ di Paolo: nessuna ha avuto remore, anche se mi conoscevano. Gli uomini hanno invece avuto più rispetto: tra loro c’è un maggiore cameratismo. L’ho sperimentato sulla mia pelle”.