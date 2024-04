La storia d’amore tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi prosegue a gonfie vele. L’ex tentatrice e il surfista si sono conosciuto nella Casa del Grande Fratello, e dopo alcune riserve iniziali da parte di lei, soprattutto in virtù della chiacchieratissima relazione (e rottura) con Mirko Brunetti, alla fine l’ex gieffina ha ceduto alle lusinghe del coinquilino.

Terminata l’avventura nel loft di Cinecittà, Greta e Sergio sono diventati praticamente inseparabili, nonostante lei viva in Lombardia e lui nel Lazio. Questo weekend c’è stata anche la reunion con Anita Olivieri, Alessio Falsone e Rosy Chin, e in queste ore i due si trovano al Lido di Jesolo. Con loro c’è anche la mamma di Greta, Marcella Bonifacio, come mostrato da un’immagine condivisa dall’ex gieffina in una storia su Instagram.

Nelle passate settimane, poco dopo l’inizio della relazione tra la Rossetti e D’Ottavi, la madre di lei aveva speso parole tutt’altro che lusinghiere nei confronti del nuovo compagno della figlia. Al contempo, aveva anche attaccato Greta dichiarando che si “era bruciata il cervello”: “Sergetti? Andate a fan*ulo! Non avete capito niente, ve lo dico io! Come rimarrete delusi! Ma ragazzi ce la fate? Tu Greta ti sei rincoglionita che ormai non ti riconosco più […] Tu devi uscire Greta, tu devi uscire lunedì. Si è bruciata il cervello, oh Dio Santo! Mamma mia non ti riconosco più. Fai quasi paura! Ti porterò da uno psichiatra quando esci”.

Mamma Marcella si è dunque rassegnata al fatto che Greta abbia una relazione con Sergio?