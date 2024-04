Alcuni giorni fa, Federico Massaro ha rivelato che Greta Rossetti non ha risposto ai suoi messaggi. Ieri sera, anche un altro ex concorrente del Grande Fratello, Stefano Miele, ha fatto una rivelazione simile. Lo stilista, durante una diretta su Instagram, ha raccontato che non sente più quello che nella Casa di Cinecittà era di fatto il suo migliore amico, ovvero Sergio D’Ottavi. Stefano ha poi rilevato che venerdì rivedrà Beatrice Luzzi.

“Bea adesso sta facendo un weekend con la sua famiglia e venerdì staremo insieme. Non vedo l’ora. Voglio ballare con lei senza fermarmi. Sergio? Non lo so, lui è sparito, non so cosa dirvi di Sergio, non risponde sta facendo i cavoli suoi, lo abbiamo perso”.

Stefano Miele sulla presunta rissa tra Mirko Brunetti e Sergio D’Ottavi

“Non c’è stata questa litigata, c’è stata una brevissima… Non c’è stato niente, insomma, quindi… I protagonisti sarebbero Sergio e Mirko. Ti dico la verità, la festa era finita e stavamo andando via, ci sarà stato uno scambio verbale brevissimo, non so su cosa, non ci siamo informati, e quindi mi dispiace non ho, così…”.