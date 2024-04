La diciassettesima edizione del Grande Fratello è andata in archivio già da alcune settimane. Una volta usciti dalla Casa, tutti gli ex inquilini sono tornati alla loro quotidianità senza però dimenticare le amicizie nate durante il reality. Anita Olivieri, ad esempio, è volata a Milano per raggiungere il fidanzato Alessio Falsone e cenare insieme a Rosy Chin, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Anche la vincitrice Perla Vatiero, Letizia Petris, Paolo Masella, Mirko Brunetti e Marco Maddaloni si sono rivisti a Napoli.

Perla Vatiero e Letizia Petris hanno coltivato una bellissima amicizia all'interno della casa del Grande Fratello e le due hanno mantenuto la parola e si sono riviste per una cena a base di presce insieme a Mirko Brunetti, Paolo Masella e Marco Maddaloni. Le due ex gieffine hanno condiviso sui social una foto con la seguente dedica: “Perché alla fine tutto ciò che conta è questo”.

In molti, hanno visto questa dedica come una frecciatina agli ex coinquilini del GF con cui avevano instaurato un buon legame ma che, una volta usciti dalla Casa, non hanno voluto trovare l'occasione per rivedersi o, non hanno invitato proprio tutti alle loro reunion.

Insomma, secondo alcuni utenti il rapporto tra alcuni ex concorrenti starebbe iniziando a scricchiolare.