Tina Cipollari è stata nuovamente ospite di Silvia Toffanin, insieme alla sorella Annarita, a Verissimo. La storica opinionista di Uomini e Donne ha raccontato il suo lato più privato.

La Cipollari ha raccontato di quando sua sorella l’ha buttata giù dalle scale a due mesi perché gelosa del suo arrivo: “Abitavamo a Viterbo in un casale e c’erano delle scale ripidissime”. Successivamente, il loro rapporto è cambiato, anche se nel periodo dell’adolescenza Tina ha faticato a convincere la sorella a portarla fuori con lei.

“Devo dire che io di questa cosa ci ho sofferto davvero tanto – ha spiegato l’opinionista del dating show di Maria De Filippi -. Quando lei usciva e si vestiva alla moda, era molto bella, ci teneva tantissimo, si metteva questi tacchi a spillo, io non è che ero gelosa, io l’ammiravo tantissimo, però volevo anche io essere partecipe di questa sua gioia di vivere, d’uscire, perché io non uscivo mai”.

Tina ha poi rivelato il modo in cui la sua famiglia ha reagito alla sua partecipazione a Uomini e Donne: “L’hanno vissuta sempre un po’ distanti, un po’ da lontano, non si sono mai intromessi su questa cosa. Perché io, tra l’altro, le prime volte che ho partecipato, anche la prima volta, non l’ho detto a nessuno. Io sono andata e ho fatto la registrazione, forse era in diretta all’epoca, mia madre non aveva neanche visto. Poi le persone la fermavano e dicevano ‘ma abbiamo visto Tina’. E lei ‘no guarda, vi sbagliate non sarà stata lei’”.

La Cipollari ha poi svelato che lei è diventata una protagonista di Uomini e Donne solo per caso, visto che aveva chiamato per Annarita che poi si è tirata indietro: “Andavano in onda le prime puntata e c’era questo signore, Roberto, che avrebbe donato un anello stupendo di grande valore e lei che è una che segue tutto, dal tg a tutti i programmi che vanno in onda mi chiese di chiamare… Al secondo squillo risposero e poi doveva intervenire lei… Lì, pure per non fare la figura, cominciai a parlare io, poi invitarono me e andai”.