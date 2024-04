Nelle nuove foto pubblicate sul suo profilo Instagram, Perla Vatiero, fresca vincitrice del Grande Fratello, appare in grandissima forma: naso dritto, labbra carnosa e gambe lunghissime. Alcuni maligni, però, sostengono che tutto ciò non sia frutto del lavoro di un bravo make-up artist, ma dell’utilizzo di Photoshop.

Sui social, moltissimi utenti ne hanno parlato e, come riportato dai colleghi di Biccy.it, lo ha fatto anche Novella 2000: “Alcuni utenti hanno accusato Perla Vatiero di aver fatto abuso di Photoshop nello scatto postato insieme a Letizia Petris e non sono mancati commenti molto duri nei suoi confronti. C’è anche chi ha fatto della becera ironia sulla foto delle due ex gieffine, che al momento non sono ancora intervenute per dire la loro”.

I commenti sui social riportati da Biccy.it

“Ma forse c’è un po’ di Photoshop nelle foto di Perla”; “Anche nella storia con Letizia, non sono mica così belle”. E ancora: “L’occhio destro cosa tiene? Oddio però, modificate bene almeno”. “Foto modificate male, gambe spropositate, occhio destro non modificato, troppo alta e magra. Ma sei così bella al naturale perché usi i filtri? Tanto ti abbiamo vista al Grande Fratello, semplice e spontanea”.