Il Grande Fratello è andato in archivio ormai da diverse settimane, e tutti gli ex concorrenti sono tornati alla loro quotidianità. Ovviamente, in ogni post GF che si rispetti non mancano le polemiche e i pettegolezzi sugli ex gieffini. Tra i più recenti ne è emerso uno che riguarderebbe una ex concorrente: quest’ultima, infatti, pare sia stata allontanata dagli altri ex inquilini perché ritenuta un “po’ scomoda”.

Nelle ultime ore, Federico Massaro ha rivelato che Greta Rossetti non risponde ai suoi messaggi. Discorso simile anche per il fidanzato Sergio D’Ottavi che, stando a quanto confessato da Stefano Miele, “è sparito”. Alcune ore fa, Deianira Marzano ha svelato che una ex gieffina pare sia stata allontanata definitivamente da tutti gli altri: “Dopo la fine del Grande Fratello, con una delle ex concorrenti si sono raffreddati i rapporti ed è stata messa da parte da altri gieffini perché la presenza era un po’ scomoda. Poverina, prima stava sempre in mezzo”.

L’esperta di gossip non ha fatto nomi, ma secondo alcuni utenti l’ex concorrente in questione potrebbe essere Angelica Baraldi, spessa finita al centro del chiacchiericcio per via della vicinanza a Mirko Brunetti, fidanzato di Perla Vatiero. L’ex gieffina, infatti, non compare insieme agli ex coinquilini dalla festa per celebrare la fine del reality. E’ dunque Angelica l’ex concorrente “un po’ scomoda” in questione?