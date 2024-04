Nel luglio 2023, Chiara Ferragni e Fedez trascorrevano il loro primo weekend a Villa Matilda, la lussuosissima dimora sul Lago di Como a Pognana Lario, acquistata nel gennaio dello stesso anno. Il nome della villa Matilda è un omaggio alla cagnolina dell’imprenditrice digitale morta lo scorso 29 luglio.

Adesso che la separazione tra i due sembra essere arrivata ad un punto di non ritorno, in molti si chiedono che fine faranno la villa sul lago di Como e il mega attico di CityLife. A svelarlo è il settimanale Oggi: l’imprenditrice digitale sarebbe titolare del bene milanese, mentre il rapper di quello nel comasco, che avrebbe un valore di cinque milioni di euro. La rivista aggiunge il dettaglio riguardante la proprietà degli immobili: “I follower lievitano, gli sponsor pure, case e conti centuplicano. Sino al mega attico di 750 mq (di Chiara), la villa sul Lago di Como (di Fedez)”. Al particolare sulla presunta titolarità dei due beni, dunque, uno in capo all'imprenditrice e l'altro al marito, il settimanale Oggi aggiunge anche le due versioni su chi avrebbe lasciato chi, come riporta anche Today: “Il cantante se ne va di casa (racconta Chiara), viene cacciato (giurano gli amici) e lui prende casa in piazza Castello, 400 metri quadri nel cuore di Milano per essere vicino ai figli”.