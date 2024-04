Ieri, martedì 9 aprile, c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Di seguito le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni:

Puntata tosta oggi, praticamente per un’ora e mezza si è parlato di Ida Platano e Mario Cusitore perché è arrivata una segnalazione sul corteggiatore che sabato scorso sarebbe stato visto uscire da un bed & breakfast con una donna. In studio, lui si difende e chiamano il barbiere del negozio in cui lui sarebbe stato quel giorno, e questo conferma la versione di Mario, ma in studio Tina Cipollari si scatena attaccandolo e dicendogli che non gli crede. Ida, invece, sembra credere a Mario e anche questo barbiere che in pratica ha ‘scagionato’ il corteggiatore.

Pierpaolo Siano, durante un ballo, dice a Ida che lascia il programma e che tornerà soltanto se lei lo andrà riprendere. Ida alla fine esce dallo studio. Mario voleva raggiungerla ma lei non ha voluto vederlo, poi è finita la registrazione.

Daniele Paudice ha portato in esterna sia Gaia che Marika, tuttavia Gaia palesa il fatto che, secondo una sua percezione, a Daniele lei non piace più di tanto.

Trono Over: Marcello e Jessica hanno discusso per un sacco di tempo, non si sa se continueranno la conoscenza oppure no.