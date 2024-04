Nel corso della sua intervista a Belve, Fedez – anche se non direttamente – ha citato Fabio Maria Damato, il braccio destro della moglie Chiara Ferragni. Il rapper lo ha fatto parlando del Pandoro-gate, rammaricandosi del fatto che tutte le responsabilità se le sia prese l’imprenditrice digitale.

“Io l’ho aiutata ad aprire gli occhi su delle persone che gli stavano accanto. Delle volte ci sono riuscito altre no. […] Chiara ha sbagliato a gestire la situazione, però sono sicuro che lei non abbia usato cattiva fede. E mi dispiace che lei abbia deciso di prendersi tutte le responsabilità. Lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità quando poteva e doveva spiegare che le responsabilità, se ci sono, non sono solo sue ma anche di altri. Dei suoi manager? Sì, ma è uno… uno solo”.

Il manager in questione è proprio Fabio Maria Damato che ieri, stando a quanto riportato dal Corriere, avrebbe messo un like (poi tolto) al post del ritorno di Muschio Selvaggio per la prima volta senza Fedez. L'ennesimo colpo basso al rapper, che aveva cercato in tutti i modi di tenersi il podcast, alla fine tornato nuovamente nelle mani di Luis Sal.