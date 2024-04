E’ tornato il sereno tra la famiglia di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Nelle passate settimane, quando era ancora in corso la diciassettesima edizione del Grande Fratello, Marcella Bonifacio si era detta totalmente contraria alla storia tra la figlia e il surfista laziale, mandando a quel paese anche il fandom della coppia, i Sergetti.

Stando, però, a quanto emerso da una storia pubblicata da Greta su Instagram, sembra che la madre dell’ex tentatrice sia tornata sui suoi passi. I due ex gieffini, infatti, hanno trascorso una giornata insieme alla famiglia di lei al Lido di Jesolo, e tutti sono apparsi sorridenti e affiatati.

In molti si chiedevano se fosse stata sancita una tregua anche con Josh Rossetti, fratello di Greta, e la risposta è arrivata proprio nelle ultime ore. Il compagno di Monia La Ferrera, infatti, ha pubblicato tra le sue Instagram stories alcune immagini mentre si trova proprio in compagnia di Sergio D’Ottavi. Per chi non lo ricordasse, lo scorso marzo il fratello di Greta aveva attaccato pesantemente l’ex gieffino.

Il fratello di Greta si scaglia contro Sergio

“Quella specie di scimmia che state difendendo dice che vuole bene a mia sorella. Le stringe i polsi, lei dice ‘smettila che mi vengono i lividi’, lui risponde ‘smettila che te ne faccio altri’. Un uomo non fa venire i lividi a una donna. Avvocati, andate avanti a difendere l’indifendibile, a mia sorella però ci penso io. Il discorso è che se sentite i video, dopo le frasi di Sergio la redazione lo riprende. Ma se non ci fosse stata la redazione? Il gioco va bene, puoi scherzare, ma se lei ti dice ‘lasciami che mi vengono i lividi’ non va bene. Dopo lui è andato da lei a controllarle i polsi. Significa che ha esagerato con la forza. Allora io tolgo la vita a uno e poi gli dico ‘ma sei vivo?’.

Mi denunciano per quello che dico perché sono pesanti accuse? Sono pronto, andiamo in tribunale, i miei avvocati sono pronti. […] Lui si lamenta perché Greta non vuole stare nel letto con le luci spente con lui. Lei glielo sta spiegando. Questa mia vena qui alla testa sta per esplodere. Io sono un grandissimo scorpione manipolatore, ma il vostro amico Sergio mi batte alla grande. Questo continuo lavaggio del cervello che questo mezzo uomo le ste facendo… voi continuate a difenderlo. Pressione psicologica!”.