Archiviata l’esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip, Giulia Salemi è pronta rimettersi in gioco, e lo farà cimentandosi con un nuovo podcast dal titolo “Non lo faccio X moda”. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa direttamente dal suo account Instagram.

“Sto facendo le prove per il mio nuovo podcast in questo bellissimo studio. Là ci sono i poster della mia cameretta a Piacenza, e poi il walkman, quello con cui ascoltavo i cd con il mio papà, e poi la cuccetta di Prince che ci farà compagnia tutte le puntate e ovviamente la poltrona dell’ospite. Il titolo è ‘Non lo faccio x moda’ e se tutto va bene saremo online tra il 10 e il 12 aprile. Boh, speriamo…”.

L’addio di Giulia Salemi al Gf Vip

“Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello. L’esperienza dello scorso anno, a livello professionale e personale, è stata bellissima e gratificante. Ma so che bissare non è cosa facile, quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto.

Sono grata a Mediaset, con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi. Mi dedicherò alla terza edizione di ‘Salotto Salemi’, il format da me ideato dedicato al mondo del make-up che faremo diventare gigante, e mi dedicherò a un progetto su cui, con Pierpaolo e il mio team, stiamo lavorando da tre anni, che si chiamerà ‘Casa Prelemi’. A novembre sarò alla conduzione di un format sulla piattaforma, ma di questo parleremo più avanti.

Tutti sanno quanto io sia legata al GF, ad Alfonso Signorini e a tutti gli autori, quindi quest’anno sarò in prima linea a sostenere il nuovo corso del programma, al quale devo davvero tantissimo”.