Sembra essere giunta al capolinea l’amicizia tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti. Nei giorni scorsi, il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, attualmente nel cast di Cortesie per gli ospiti, ha festeggiato il suo 29esimo compleanno. Grande assente al party proprio la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Il pettegolezzo è trapelato sulle pagine del settimanale Chi in edicola oggi: “Tommaso Zorzi ha festeggiato il compleanno al Museo della scienza e della tecnologia di Milano. Tra gli ospiti, Paola Barale, Brenda Lodigiani, Max Pezzali e Csaba dalla Zorza. Assenti gli ex gieffini (forse per segnalare un taglio con il passato e l’inizio di una nuova vita?). Ma soprattutto, a sorpresa, la sua amica Aurora Ramazzotti. Perché?”